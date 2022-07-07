Айдан Кина - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Айдан
|Фамилия
|Кина
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Айдан
|Фамилия
|Кина
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слиго Роверс
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|1' -75'
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|28.07.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|21.07.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|27'
|14.07.2022
|1' -122'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:1
(4:3)п
|Бала Таун (Бала)
|07.07.2022
|1' -90'
|Бала Таун (Бала)
|1:2
|Слиго Роверс (Слиго)
|28'