Родион Печура - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Родион
|Фамилия
|Печура
|Команда
|Минск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Родион
|Фамилия
|Печура
|Команда
|Минск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|7
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -67'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|57'
|06.11.2022
|1' -80'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|1' -58'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|1' -71'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|38'
|08.10.2022
|45' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|02.10.2022
|68' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|1' -38'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|15.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)