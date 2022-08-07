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    Родион Печура - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Родион
    Фамилия Печура
    Команда Минск
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 2004 (18 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 7 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -67' Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    57'
    06.11.2022 1' -80' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    23.10.2022 1' -58' Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    18.10.2022 1' -71' Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    38'
    08.10.2022 45' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    02.10.2022 68' -90' Минск (Минск) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    18.09.2022 1' -38' Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    02.09.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    19.08.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Минск (Минск)
    07.08.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    15.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:3 Минск (Минск)
    09.07.2022 Был в запасе Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
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