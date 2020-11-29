Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Николай Иванов - статистика

Славия-Мозырь
2 января 2000 (26), Минск
#7 | Полузащитник
189 см
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия-Мозырь
28
3
4
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
0 : 3
29.11.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
23.11.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 1
09.11.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
01.11.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
25.10.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
18.10.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
05.10.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
21.09.2025
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 0
12.09.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
30.08.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.08.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
15.08.2025
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Молодечно
0 : 2
08.08.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
02.08.2025
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
4 : 0
05.07.2025
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск
2 : 2
27.06.2025
Славия-Мозырь
1' - 85'
4'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.06.2025
БАТЭ
1' - 87'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан
0 : 1
15.06.2025
Славия-Мозырь
1' - 66'
45'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
1 : 2
31.05.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
20.05.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 89'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
12.05.2025
МЛ Витебск
1' - 89'
60'
89'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.05.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
86'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
25.04.2025
Арсенал
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 2
18.04.2025
Славия-Мозырь
1' - 59'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
13.04.2025
Динамо Мн
1' - 89'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
0 : 1
06.04.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
51'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
4 : 1
28.03.2025
Молодечно
1' - 80'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
2 : 2
14.03.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
53'
Главные новости
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
21:53
Орлов прокомментировал увольнение Семака из «Зенита»
21:43
2
Месси купил себе еще один клуб
21:37
Дзюба сделал угрожающее заявление в адрес журналиста «Матч ТВ»
21:29
2
Футболиста «Ливерпуля» внесли в базу «Миротворца»*
21:15
2
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
3
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+