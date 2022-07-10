Дмитрий Лесняк - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Лесняк
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2004 (19 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Лесняк
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|7
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -59'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|51' 59'
|06.11.2022
|82' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|66' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|19.10.2022
|1' -29'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)