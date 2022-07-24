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    Лукас Бералдо - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Бералдо
    Команда Сан-Паулу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Паулу 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:4 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    09.11.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    05.11.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    02.11.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.10.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    23.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    16.10.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    05.09.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    07.08.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    21.07.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    11.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    03.07.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    27.06.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    21.06.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
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