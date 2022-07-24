Лукас Бералдо - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Бералдо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Бералдо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Паулу
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|21.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)