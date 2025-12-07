Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Жандрей - статистика

Жувентуде
1 марта 1993 (33)
#13 | Вратарь
186 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
19
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
1' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 3
09.11.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Жувентуде
0 : 2
03.11.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 0
17.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 1
12.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
28.09.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
0 : 2
14.09.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
1 : 3
25.08.2025
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 2
17.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Интернасьонал
1 : 2
04.08.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.07.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Жувентуде
0 : 1
25.07.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
2 : 0
20.07.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
2 : 2
17.07.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 0
12.07.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
1 : 3
13.06.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Баия
2 : 1
01.06.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 2
25.05.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
2 : 1
18.05.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас
1 : 0
11.05.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
0 : 0
03.05.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
1 : 1
27.04.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 1
20.04.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
2 : 2
17.04.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
1 : 1
13.04.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
06.04.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.03.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Главные новости
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
21:53
Орлов прокомментировал увольнение Семака из «Зенита»
21:43
1
Месси купил себе еще один клуб
21:37
Дзюба сделал угрожающее заявление в адрес журналиста «Матч ТВ»
21:29
2
Футболиста «Ливерпуля» внесли в базу «Миротворца»*
21:15
2
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
3
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+