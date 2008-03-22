Горанче Димовски - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Горанче
|Фамилия
|Димовски
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Имя
|Горанче
|Фамилия
|Димовски
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2008
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:3
|Томь (Томск)
|20.04.2008
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|13.04.2008
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Ахмат (Грозный)
|05.04.2008
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|29.03.2008
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|22.03.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:1
|Ахмат (Грозный)