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    Горанче Димовски - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Горанче
    Фамилия Димовски
    Команда Дачия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 октября 1982 (40 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2008 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:3 Томь (Томск)
    20.04.2008 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:1 Луч (Владивосток)
    13.04.2008 Был в запасе Локомотив (Москва) 2:0 Ахмат (Грозный)
    05.04.2008 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:0 ЦСКА (Москва)
    29.03.2008 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    22.03.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:1 Ахмат (Грозный)
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