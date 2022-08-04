Гаги Маргвелашвили - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Гаги
|Фамилия
|Маргвелашвили
|Команда
|Шкупи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Гаги
|Фамилия
|Маргвелашвили
|Команда
|Шкупи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкупи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)