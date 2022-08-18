Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жоэль Перейра - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Жоэль
    Фамилия Перейра
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    63' 40'
    16.02.2023 1' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11