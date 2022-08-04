Дилан Уоттс - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Уоттс
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Уоттс
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|72' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|1' -70'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|80'
|04.08.2022
|1' -73'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)
|29'