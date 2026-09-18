Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 10 тыс

Альдаир Адилов - статистика

Женис
11 июня 2002 (24), Астана
#17 | Защитник
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
3 : 0
09.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
84' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Женис
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
3 : 0
09.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Женис
1 : 0
29.08.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
1' - 90'
62'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Каспий
3 : 2
26.07.2026
Женис
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 0
28.05.2026
Каспий
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Женис
1 : 2
17.05.2026
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
2 : 3
09.05.2026
Женис
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Женис
1 : 0
03.05.2026
Тобол
84' - 90'
86'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Алтай
0 : 0
25.04.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
12.04.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Женис
1 : 1
05.04.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 2
16.03.2026
Ордабасы
Был в запасе
Главные новости
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
1
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
4
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
14
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+