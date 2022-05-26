Симен Видтун Нильсен - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Симен Видтун
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Сарпсборг 08
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 марта 2000 (23 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Симен Видтун
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Сарпсборг 08
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 марта 2000 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сарпсборг 08
|9
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:4
|Буде-Глимт (Буде)
|07.08.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|31.07.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|24.07.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|3:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|17.07.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|03.07.2022
|1' -39'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|39'
|26.06.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|3:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.06.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|29.05.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|0:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|26.05.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:0
|Одд (Шиен)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|2:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Викинг (Ставангер)