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    Симен Видтун Нильсен - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Симен Видтун
    Фамилия Нильсен
    Команда Сарпсборг 08
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 марта 2000 (23 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сарпсборг 08 9 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:4 Буде-Глимт (Буде)
    07.08.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    31.07.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    24.07.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 3:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    17.07.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Волеренга (Осло)
    03.07.2022 1' -39' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 4:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    39'
    26.06.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 3:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.06.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 5:1 Стремсгодсет (Драммен)
    29.05.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 0:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    26.05.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:2 Мольде (Мольде)
    22.05.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:2 Олесунн (Олесунн)
    16.05.2022 Был в запасе Лиллестрем (Лиллестрем) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    07.05.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:0 Одд (Шиен)
    18.04.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    10.04.2022 Был в запасе Кристиансунн (Кристиансунн) 2:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    03.04.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Викинг (Ставангер)
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