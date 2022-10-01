Джон Ариас - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Ариас
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Ариас
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|32
|7
|10
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|31'
|10.11.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|05.11.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|01.11.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|72'
|27.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|1' -87'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|41' 64'
|10.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|1' -69'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5'
|01.10.2022
|1' -89'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|1' -85'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|56' 28'
|18.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|28.08.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|38'
|21.08.2022
|1' -67'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|36'
|15.08.2022
|1' -59'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2022
|1' -87'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|02.08.2022
|1' -89'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|72'
|24.07.2022
|1' -79'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|62' 66'
|21.07.2022
|1' -71'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|28'
|17.07.2022
|1' -84'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|02.07.2022
|1' -78'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|15' 42'
|26.06.2022
|1' -85'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -89'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|5'
|12.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|90'
|09.06.2022
|1' -89'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|18'
|30.05.2022
|1' -78'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2022
|55' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|66'
|24.04.2022
|61' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|17.04.2022
|1' -72'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)