Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 15 млн

Джон Ариас - статистика

Палмейрас
21 сентября 1997 (29)
#11 | Нападающий
168 см
Колумбия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 72'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
1' - 67'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
63' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
22
4
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
71' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
1' - 74'
70'
45'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
1' - 75'
61'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
1' - 60'
42'
51'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
1' - 90'
6'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 85'
53'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
59' - 90'
62'
Главные новости
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
1
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
3
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
14
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+