Александр Джигеро - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Джигеро
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Джигеро
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|23
|2
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|67' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|80' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|87' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|82' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|87'
|14.10.2022
|71' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:0
|Минск (Минск)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|02.10.2022
|1' -68'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|60' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|10.09.2022
|80' -90'
|Минск (Минск)
|1:5
|Ислочь (Минский район)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|19.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|9'
|26.06.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|20.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|1' -64'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -76'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|56'
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|57'
|18.03.2022
|1' -67'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)