Дерек Корнелиус - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Дерек
|Фамилия
|Корнелиус
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Дерек
|Фамилия
|Корнелиус
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|11
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|32'
|09.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|71'
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)