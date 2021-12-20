Луис Фелипе Гальегос - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Луис Фелипе
|Фамилия
|Гальегос
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Имя
|Луис Фелипе
|Фамилия
|Гальегос
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|20
|2
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|16.02.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|13.02.2022
|68' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Волос (Волос)
|02.02.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|3:2
|Панатинаикос (Афины)
|29.01.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|34' 62'
|15.01.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|57'
|12.01.2022
|1' -78'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|ОФИ (Ираклион)
|63' 24'
|08.01.2022
|1' -73'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|04.01.2022
|1' -64'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|ОФИ (Ираклион)
|20.12.2021
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|60'
|16.12.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Арис (Салоники)
|36'
|04.12.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|28.11.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|43'
|20.11.2021
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|31.10.2021
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|27.09.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|51'
|22.09.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|19.09.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|3:3
|АЕК (Афины)
|79'