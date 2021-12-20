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    Луис Фелипе Гальегос - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Луис Фелипе
    Фамилия Гальегос
    Команда Универсидад де Чили
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 декабря 1991 (31 год)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 20 2 4 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    16.02.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    13.02.2022 68' -90' ОФИ (Ираклион) 2:1 Волос (Волос)
    02.02.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 3:2 Панатинаикос (Афины)
    29.01.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    34' 62'
    15.01.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    57'
    12.01.2022 1' -78' Аполлон Смирнис (Афины) 0:3 ОФИ (Ираклион)
    63' 24'
    08.01.2022 1' -73' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАС (Яннина)
    04.01.2022 1' -64' Астерас (Триполис) 1:0 ОФИ (Ираклион)
    20.12.2021 1' -90' АЕК (Афины) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    60'
    16.12.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 Арис (Салоники)
    36'
    04.12.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:3 Олимпиакос (Пирей)
    28.11.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:1 Ионикос (Никея)
    43'
    20.11.2021 1' -90' Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:0 Атромитос (Перистери)
    31.10.2021 1' -90' Панатинаикос (Афины) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    17.10.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    27.09.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    51'
    22.09.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Астерас (Триполис)
    19.09.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 3:3 АЕК (Афины)
    79'
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