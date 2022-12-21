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    Креспи - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Франсеск
    Фамилия Креспи
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Родной город Пальма-де-Майорка
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Астерас 1:1 ПАС Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Астерас 2:2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 19 3 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 1:1 ПАС (Яннина)
    13.02.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    90'
    05.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    30.01.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    21.01.2023 1' -72' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    66'
    15.01.2023 1' -59' Астерас (Триполис) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    08.01.2023 1' -86' Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    31'
    28.12.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 5:0 Астерас (Триполис)
    71'
    21.12.2022 1' -65' Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    14.11.2022 1' -85' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    09.11.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Астерас (Триполис)
    06.11.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    58'
    31.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    47'
    23.10.2022 1' -72' ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    16.10.2022 1' -67' Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    35'
    09.10.2022 45' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Астерас (Триполис)
    02.10.2022 65' -90' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 59' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Астерас (Триполис)
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