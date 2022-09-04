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    Роман Пасевич - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Роман
    Фамилия Пасевич
    Команда Неман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 ноября 1999 (23 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 26 1 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    06.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    30.10.2022 1' -86' Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    24.10.2022 1' -85' БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    15.10.2022 46' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    09.10.2022 29' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    83'
    02.10.2022 46' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:1 Неман (Гродно)
    18.09.2022 80' -90' Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    11.09.2022 1' -46' Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    04.09.2022 1' -60' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    31.08.2022 71' -90' Неман (Гродно) 2:3 Динамо (Минск)
    27.08.2022 88' -90' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    22.08.2022 46' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Неман (Гродно)
    12.08.2022 1' -72' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    06.08.2022 1' -46' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    23'
    16.07.2022 1' -61' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    03.07.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    25.06.2022 1' -83' Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    29.05.2022 1' -64' Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    41'
    22.05.2022 1' -67' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    08.05.2022 1' -57' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    02.05.2022 68' -90' Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    22.04.2022 1' -54' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 1' -70' Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    02.04.2022 1' -79' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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