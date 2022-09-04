Роман Пасевич - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Пасевич
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Пасевич
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|26
|1
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|1' -86'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -85'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|46' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|29' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|83'
|02.10.2022
|46' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Неман (Гродно)
|18.09.2022
|80' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|1' -46'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|1' -60'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|31.08.2022
|71' -90'
|Неман (Гродно)
|2:3
|Динамо (Минск)
|27.08.2022
|88' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|22.08.2022
|46' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Неман (Гродно)
|12.08.2022
|1' -72'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.08.2022
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|23'
|16.07.2022
|1' -61'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|1' -83'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.05.2022
|1' -64'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|41'
|22.05.2022
|1' -67'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|08.05.2022
|1' -57'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|68' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|1' -54'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|1' -70'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|1' -79'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)