Кирилл Ермакович - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Ермакович
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Ермакович
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|17
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -86'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -70'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18'
|30.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|19.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|60'
|15.10.2022
|80' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -61'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|36'
|16.09.2022
|68' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|28.08.2022
|85' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:4
|Гомель (Гомель)
|20.08.2022
|83' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Белшина (Бобруйск)
|07.08.2022
|87' -90'
|Гомель (Гомель)
|4:1
|Арсенал (Дзержинск)
|15.07.2022
|1' -66'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2022
|1' -64'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|19.06.2022
|84' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|27.05.2022
|1' -46'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|13.05.2022
|66' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|1' -61'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|11.04.2022
|1' -55'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|52'
|20.03.2022
|90' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:2
|Гомель (Гомель)