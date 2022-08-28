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    Кирилл Ермакович - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Фамилия Ермакович
    Команда Гомель
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1999 (24 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гомель 17 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -86' Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    06.11.2022 1' -70' Гомель (Гомель) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    18'
    30.10.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    19.10.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Гомель (Гомель)
    60'
    15.10.2022 80' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    08.10.2022 1' -61' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Гомель (Гомель)
    36'
    16.09.2022 68' -90' Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    11.09.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    04.09.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    28.08.2022 85' -90' Днепр (Могилев) 0:4 Гомель (Гомель)
    20.08.2022 83' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Белшина (Бобруйск)
    07.08.2022 87' -90' Гомель (Гомель) 4:1 Арсенал (Дзержинск)
    15.07.2022 1' -66' Гомель (Гомель) 0:3 Минск (Минск)
    09.07.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Гомель (Гомель)
    03.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    29.06.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    25.06.2022 1' -64' Ислочь (Минский район) 1:1 Гомель (Гомель)
    19.06.2022 84' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    27.05.2022 1' -46' Слуцк (Слуцк) 2:2 Гомель (Гомель)
    13.05.2022 66' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 1' -61' БАТЭ (Борисов) 2:1 Гомель (Гомель)
    11.04.2022 1' -55' Белшина (Бобруйск) 2:3 Гомель (Гомель)
    52'
    20.03.2022 90' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:2 Гомель (Гомель)
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