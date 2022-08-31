Егор Погостнов - статистика
#59 | Защитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Погостнов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Александров
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Погостнов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Александров
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|12.02.2023
|46' - 90'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Локомотив (Москва)