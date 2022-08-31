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    Егор Погостнов - статистика

    #59 | Защитник
    Имя Егор
    Фамилия Погостнов
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Родной город Александров
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 марта 2004 (19 лет)
    Рост 196
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ростов 1:3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 Был в запасе Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 Был в запасе Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    12.02.2023 46' - 90' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 Был в запасе Спартак (Москва) 4:2 Локомотив (Москва)
    22.02.2023 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:1 Спартак (Москва)
    27.11.2022 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    23.11.2022 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 1:0 Локомотив (Москва)
    31.08.2022 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Локомотив (Москва)
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