Василиос Манцис - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Манцис
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Манцис
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 77'
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 67'
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 74'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|23
|5
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -77'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|26.02.2023
|1' -67'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|19.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|11.02.2023
|1' -74'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -70'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|62'
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|88' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|45'
|03.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|21.12.2022
|1' -87'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|87'
|14.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -87'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|56' 84' 84'
|29.10.2022
|1' -86'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|6'
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|15.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|42'
|08.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|47' 81'
|03.10.2022
|67' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|18.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|46'
|10.09.2022
|1' -59'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|03.09.2022
|1' -83'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|26.08.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|1' -87'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)