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    Василиос Манцис - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Василиос
    Фамилия Манцис
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 декабря 1991 (31 год)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 77' ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 1' - 67' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    11.02.2023 1' - 74' ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 23 5 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -77' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    26.02.2023 1' -67' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    11.02.2023 1' -74' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 1' -70' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    62'
    30.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 88' -90' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    45'
    03.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    21.12.2022 1' -87' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    87'
    14.11.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    10.11.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 1' -87' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    56' 84' 84'
    29.10.2022 1' -86' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    6'
    23.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    15.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    42'
    08.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    47' 81'
    03.10.2022 67' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    18.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    46'
    10.09.2022 1' -59' Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 1' -83' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    26.08.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    21.08.2022 1' -87' Панатинаикос (Афины) 1:0 Ионикос (Никея)
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