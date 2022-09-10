Аиас Аосман - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Аиас
|Фамилия
|Аосман
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Аиас
|Фамилия
|Аосман
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|13
|2
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|1' -55'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|03.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|61'
|28.12.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|45'
|21.12.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|84'
|14.11.2022
|1' -81'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|29.10.2022
|1' -55'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|6'
|23.10.2022
|1' -80'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|31' 26'
|15.10.2022
|1' -77'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|45'
|08.10.2022
|1' -87'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|10.09.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|03.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|26.08.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|45'