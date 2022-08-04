Кристиан Эриксен - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Эриксен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хамар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Эриксен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хамар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|9
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|63' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Мольде (Мольде)
|90'
|27.10.2022
|62' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|65' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|69' 79'
|06.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|49'
|15.09.2022
|63' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|83'
|08.09.2022
|76' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|84' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|56' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кишварда (Кишварда)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)