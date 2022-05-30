Артур Чавес - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Чавес
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Чавес
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|15
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Аваи (Флорианополис)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|47'
|09.07.2022
|1' -46'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Аваи (Флорианополис)
|03.07.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|26.06.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|49'
|20.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|87'
|17.06.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Форталеза (Форталеза)
|14.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|49'
|30.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|23.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|16.05.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.05.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|02.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|89'
|26.04.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Гойас (Гояния)