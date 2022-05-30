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    Артур Чавес - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Артур
    Фамилия Чавес
    Команда Аваи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 2001 (22 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 15 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:1 Аваи (Флорианополис)
    24.07.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    47'
    09.07.2022 1' -46' Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Аваи (Флорианополис)
    03.07.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    26.06.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 2:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    49'
    20.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    87'
    17.06.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 3:2 Форталеза (Форталеза)
    14.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    49'
    30.05.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    23.05.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    16.05.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    10.05.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    02.05.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Аваи (Флорианополис)
    89'
    26.04.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 3:2 Гойас (Гояния)
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