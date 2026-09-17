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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Александр Корякин
Статистика
€ 750 тыс
Александр Корякин - статистика
Краснодар
10 марта 2002 (24)
#16 | Вратарь
188 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
Был в запасе
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Россия. Кубок 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
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Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Первая лига 2024/2025
Россия. Первая лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
66' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
62' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
61' - 90'
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