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Евгений Ятченко
Статистика
Евгений Ятченко - статистика
Завершил карьеру
25 августа 1986 (40)
#97 | Защитник
171 см | 71 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
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Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
1
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
0 : 1
07.07.2019
Нефтехимик
1' - 81'
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