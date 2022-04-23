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    Артем Федянин - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Артем
    Фамилия Федянин
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Родной город Гомель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 4 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 32' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Днепр (Могилев)
    66'
    27.06.2022 57' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:1 Днепр (Могилев)
    07.05.2022 75' -90' Днепр (Могилев) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    23.04.2022 61' -90' Днепр (Могилев) 0:2 Динамо (Минск)
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