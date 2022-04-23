Артем Федянин - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Федянин
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Федянин
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|32' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Днепр (Могилев)
|66'
|27.06.2022
|57' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|07.05.2022
|75' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|23.04.2022
|61' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)