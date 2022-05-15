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    Павел Цеслюкевич - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Викторович
    Фамилия Цеслюкевич
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Родной город Гродно
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 1 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 56' -90' Слуцк (Слуцк) 2:2 Днепр (Могилев)
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