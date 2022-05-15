Павел Цеслюкевич - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Цеслюкевич
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Павел
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Цеслюкевич
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|1
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|56' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Днепр (Могилев)