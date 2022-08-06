Шахром Самиев - статистика
#79 | Нападающий
|Имя
|Шахром
|Фамилия
|Самиев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Душанбе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Шахром
|Фамилия
|Самиев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Душанбе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|09.10.2022
|85' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|02.10.2022
|62' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|17.09.2022
|85' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:1
|Арсенал (Дзержинск)
|03.09.2022
|76' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|75' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|06.08.2022
|75' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Ислочь (Минский район)
|84'
|10.07.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|90'
|25.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)