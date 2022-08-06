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    Шахром Самиев - статистика

    #79 | Нападающий
    Имя Шахром
    Фамилия Самиев
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Родной город Душанбе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 2001 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.10.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 3:1 Ислочь (Минский район)
    20.10.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    09.10.2022 85' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    02.10.2022 62' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Ислочь (Минский район)
    17.09.2022 85' -90' Ислочь (Минский район) 2:1 Арсенал (Дзержинск)
    03.09.2022 76' -90' Ислочь (Минский район) 2:3 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.08.2022 75' -90' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    21.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    13.08.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    06.08.2022 75' -90' Слуцк (Слуцк) 2:4 Ислочь (Минский район)
    84'
    10.07.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    04.07.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    29.06.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    90'
    25.06.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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