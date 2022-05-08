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    Денис Шпаковский - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Денис
    Фамилия Шпаковский
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 мая 2001 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    63'
    14.10.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    08.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.09.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    27.08.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    07.08.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    26.06.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    08.05.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
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