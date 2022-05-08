Денис Шпаковский - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Шпаковский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 мая 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Шпаковский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 мая 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|63'
|14.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)