Дмитрий Латыхов - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Латыхов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Латыхов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|90' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.10.2022
|85' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|85' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|04.09.2022
|60' -90'
|Динамо (Минск)
|4:0
|Днепр (Могилев)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|14.08.2022
|84' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:1
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|72' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|02.07.2022
|1' -58'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|1' -68'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|75' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|22.05.2022
|77' -90'
|Динамо (Минск)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|02.05.2022
|86' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|16.04.2022
|70' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|02.04.2022
|60' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Арсенал (Дзержинск)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)