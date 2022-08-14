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    Дмитрий Латыхов - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Фамилия Латыхов
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 марта 2003 (19 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 90' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    06.11.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    02.11.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    23.10.2022 85' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    14.10.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    08.10.2022 85' -90' Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    04.09.2022 60' -90' Динамо (Минск) 4:0 Днепр (Могилев)
    27.08.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    14.08.2022 84' -90' Арсенал (Дзержинск) 0:1 Динамо (Минск)
    07.08.2022 72' -90' Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    02.07.2022 1' -58' Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    26.06.2022 1' -68' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    18.06.2022 75' -90' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    22.05.2022 77' -90' Динамо (Минск) 2:1 Витебск (Витебск)
    02.05.2022 86' -90' Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    16.04.2022 70' -90' Динамо (Минск) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    09.04.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    02.04.2022 60' -90' Динамо (Минск) 1:1 Арсенал (Дзержинск)
    18.03.2022 Был в запасе Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
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