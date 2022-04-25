Кайке - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Кайке
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Кайке
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|6
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|58'
|16.06.2022
|1' -81'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|61' 76'
|14.06.2022
|55' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|46' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|76' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|90'
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)