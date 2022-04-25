Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кайке - статистика

    #62 | Полузащитник
    Имя Кайке
    Фамилия Перейра
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 2000 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 6 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.07.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    58'
    16.06.2022 1' -81' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    61' 76'
    14.06.2022 55' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    10.06.2022 46' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    01.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 76' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    • Читайте нас: 
    11