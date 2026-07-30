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Бразилия. Серия А
Команды
Флуминенсе
Алиссон
Статистика
€ 800 тыс
Алиссон - статистика
Флуминенсе
25 июня 1993 (33)
#25 | Нападающий
174 см
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
8
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 2
10.05.2026
Витория
1' - 74'
60'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
1' - 74'
44'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 1
27.04.2026
Шапекоэнсе
79' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
19.04.2026
Флуминенсе
1' - 58'
45'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
05.04.2026
Флуминенсе
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
87' - 90'
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