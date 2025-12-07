Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Бруно Пракседес - статистика

Брагантино
8 февраля 2002 (24)
#25 | Полузащитник
186 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Интернасьонал
3 : 1
07.12.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
4 : 0
04.12.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
3 : 0
23.11.2025
Брагантино
58' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Брагантино
2 : 0
17.11.2025
Атлетико Минейро
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
0 : 1
09.11.2025
Брагантино
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
2 : 1
06.11.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
2 : 1
02.11.2025
Брагантино
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
0 : 3
27.10.2025
Васко да Гама
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Жувентуде
1 : 0
21.10.2025
Брагантино
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Палмейрас
5 : 1
16.10.2025
Брагантино
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 0
05.10.2025
Гремио
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Мирассол
1 : 1
02.10.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
4 : 1
31.08.2025
Брагантино
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Брагантино
4 : 2
23.08.2025
Флуминенсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 0
16.08.2025
Брагантино
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Брагантино
1 : 3
10.08.2025
Интернасьонал
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.08.2025
Брагантино
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
27.07.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
1 : 2
24.07.2025
Фламенго
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
1 : 0
20.07.2025
Брагантино
65' - 90'
69'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
2 : 2
17.07.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 2
14.07.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
0 : 3
13.06.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Васко да Гама
0 : 2
01.06.2025
Брагантино
Был в запасе
Главные новости
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
11
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+