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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Натан
Статистика
€ 25 млн
Натан - статистика
Бетис
6 февраля 2001 (25)
#4 | Защитник
188 см
Бразилия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
43'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 61'
56'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
80'
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