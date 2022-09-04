Артем Сокол - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Сокол
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Сокол
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|19
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|19.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|62'
|08.10.2022
|1' -78'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|87'
|04.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|15.07.2022
|76' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|25.06.2022
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|27.05.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|13.05.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|11.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)