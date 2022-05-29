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    Седрик Куадио - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Седрик
    Фамилия Куадио
    Команда Неман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июля 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 8 2 0 0 0
    Динамо-Брест 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    06.11.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    02.11.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    23.10.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    02.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    27.08.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    59'
    13.08.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    03.07.2022 77' -90' Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    29.05.2022 68' -90' Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    22.05.2022 1' -46' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    38'
    08.05.2022 1' -46' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    02.05.2022 1' -68' Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    22.04.2022 73' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 66' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    80'
    02.04.2022 70' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
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