Седрик Куадио - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Куадио
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Куадио
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|8
|2
|0
|0
|0
|Динамо-Брест
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|59'
|13.08.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|03.07.2022
|77' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.05.2022
|68' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|1' -46'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|38'
|08.05.2022
|1' -46'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|1' -68'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|73' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|66' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|80'
|02.04.2022
|70' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)