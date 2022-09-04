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    Ярослав Орешкевич - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Ярослав
    Фамилия Орешкевич
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 11 1 3 1 0
    Динамо-Брест 6 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 76' -90' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    83'
    29.10.2022 1' -60' Энергетик-БГУ (Минск) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    36'
    24.10.2022 72' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    74'
    20.10.2022 78' -90' Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    15.10.2022 74' -90' БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    08.10.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    01.10.2022 82' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    16.09.2022 66' -90' Витебск (Витебск) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    10.09.2022 90' -90' БАТЭ (Борисов) 0:0 Динамо (Минск)
    04.09.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    14.08.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    07.08.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    09.07.2022 1' -59' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    03.07.2022 1' -73' БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.06.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    52'
    28.05.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    14.05.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    56'
    07.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    70' 31'
    23.04.2022 Был в запасе Минск (Минск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    17.04.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    66' 45'
    02.04.2022 46' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:2 Ислочь (Минский район)
    19.03.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
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