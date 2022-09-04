Ярослав Орешкевич - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Орешкевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Орешкевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|11
|1
|3
|1
|0
|Динамо-Брест
|6
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|76' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|83'
|29.10.2022
|1' -60'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|36'
|24.10.2022
|72' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|74'
|20.10.2022
|78' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|74' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|82' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|16.09.2022
|66' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.09.2022
|90' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:0
|Динамо (Минск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|14.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.07.2022
|1' -59'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|03.07.2022
|1' -73'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|52'
|28.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|56'
|07.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|70' 31'
|23.04.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|66' 45'
|02.04.2022
|46' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Ислочь (Минский район)
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)