Тате Шмитт - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Тате
|Фамилия
|Шмитт
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Финикс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Тате
|Фамилия
|Шмитт
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Финикс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.02.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|45' 81'