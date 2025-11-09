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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Тате Шмитт
Статистика
€ 250 тыс
Тате Шмитт - статистика
Нэшвилл
28 мая 1997 (29), Финикс
#3 | Защитник
180 см
США
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
4 : 0
09.11.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
2 : 1
02.11.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
3 : 1
25.10.2025
Нэшвилл
86' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Нэшвилл
2 : 5
19.10.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Монреаль
1 : 1
04.10.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Нэшвилл
3 : 1
28.09.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Орландо Сити
3 : 2
21.09.2025
Нэшвилл
90' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Цинциннати
2 : 1
14.09.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Нэшвилл
5 : 1
24.08.2025
Орландо Сити
76' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
18.08.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Сент-Луис
3 : 1
10.08.2025
Нэшвилл
Был в запасе
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