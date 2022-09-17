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    Роман Вегеря - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Роман
    Фамилия Вегеря
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Гродно
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 2000 (22 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2022 52' -90' Ислочь (Минский район) 2:1 Арсенал (Дзержинск)
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