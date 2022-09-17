Роман Вегеря - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Вегеря
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Вегеря
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2022
|52' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:1
|Арсенал (Дзержинск)