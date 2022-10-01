Натан Силва - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 7,50
млн
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|21
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.11.2022
|72' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.10.2022
|65' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.09.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|53'
|07.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|05.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24'
|28.08.2022
|46' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|20.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|14.08.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|08.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|18.07.2022
|60' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -86'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|41'
|05.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|67'
|12.05.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|50'
|01.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|86'
|24.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Коритиба (Коритиба)
|18.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|55'