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Бразилия. Серия А
Команды
Брагантино
Эдуардо Саша
Статистика
€ 800 тыс
Эдуардо Саша - статистика
Брагантино
24 февраля 1992 (34), Порту-Алегри
#8 | Нападающий
173 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
19
1/-2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
76' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 1
18.07.2026
Брагантино
1' - 67'
27'
58'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
72' - 90'
87'
87'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
70' - 90'
89'
89'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.05.2026
Брагантино
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
1' - 90'
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