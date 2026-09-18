Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Даниэль Соса - статистика

Актобе
21 сентября 1998 (28), Аккра
#7 | Нападающий
179 см
Нигер
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
1' - 90'
39'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
12
7
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
1' - 90'
39'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
2 : 1
30.08.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
1 : 1
09.08.2026
Актобе
1' - 90'
75'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
01.08.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
2 : 1
25.07.2026
Окжетпес
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
1' - 90'
81'
76'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
1 : 0
16.03.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
4 : 1
07.03.2026
Тобол
1' - 71'
24'
46'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
7
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+