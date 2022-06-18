Мартин Артюх - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Артюх
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Артюх
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|8
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|24.10.2022
|56' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|87' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Ислочь (Минский район)
|09.10.2022
|68' -85'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|69'
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|80' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|06.08.2022
|82' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Ислочь (Минский район)
|08.07.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|18.06.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|21.05.2022
|69' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.05.2022
|77' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -44'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|65'
|19.03.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)