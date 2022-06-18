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    Мартин Артюх - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мартин
    Фамилия Артюх
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 8 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 3:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    24.10.2022 56' -90' Гомель (Гомель) 3:1 Ислочь (Минский район)
    20.10.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    15.10.2022 87' -90' Днепр (Могилев) 0:2 Ислочь (Минский район)
    09.10.2022 68' -85' Ислочь (Минский район) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    69'
    21.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    13.08.2022 80' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    06.08.2022 82' -90' Слуцк (Слуцк) 2:4 Ислочь (Минский район)
    08.07.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    18.06.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 0:1 Ислочь (Минский район)
    21.05.2022 69' -90' Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    15.05.2022 77' -90' Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    01.05.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 2:0 Минск (Минск)
    23.04.2022 1' -44' Энергетик-БГУ (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    16.04.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    65'
    19.03.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:2 Слуцк (Слуцк)
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