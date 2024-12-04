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Факел
Антон Ковалев
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€ 350 тыс
Антон Ковалев - новости
Факел
19 апреля 2000 (24 года)
#71 | Полузащитник
178 см
Беларусь
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«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
2024.12.04 20:55
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