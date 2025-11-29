Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Ямусса Камара - статистика

Нафтан
26 апреля 2000 (26), Конакри
#66 | Полузащитник
170 см
Гвинея
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нафтан
27
1
2
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
2 : 0
29.11.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
5 : 0
23.11.2025
Нафтан
1' - 71'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 2
08.11.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
01.11.2025
Нафтан
1' - 70'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 3
25.10.2025
Динамо Мн
1' - 84'
57'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
1' - 90'
67'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
5 : 3
04.10.2025
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
5 : 0
19.09.2025
Молодечно
1' - 70'
42'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
1' - 61'
56'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
2 : 2
29.08.2025
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
1' - 83'
45, 78'
72'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
2 : 0
10.08.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 3
02.08.2025
Минск
1' - 90'
63'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 1
06.07.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
2 : 2
29.06.2025
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
1 : 0
21.06.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 0
31.05.2025
Нафтан
1' - 90'
54'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
1' - 71'
31'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
2 : 0
16.05.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 3
12.05.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Молодечно
0 : 2
02.05.2025
Нафтан
1' - 90'
57'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
3 : 0
19.04.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
0 : 3
12.04.2025
МЛ Витебск
1' - 90'
88'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
2 : 0
05.04.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
2 : 2
30.03.2025
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 2
13.03.2025
Нафтан
1' - 90'
50'
Главные новости
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
5
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+