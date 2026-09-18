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Франция. Лига 2
Команды
Лаваль
Сиди Бане
Статистика
€ 900 тыс
Сиди Бане - статистика
Лаваль
14 января 2004 (22)
#24 | Защитник
184 см
Сенегал
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Лаваль
1 : 1
18.09.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Лаваль
1 : 2
04.09.2026
Ред Стар
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Португалия. Примейра 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
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Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Белоруссия. Высшая лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лаваль
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Лаваль
1 : 1
18.09.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Лаваль
1 : 2
04.09.2026
Ред Стар
Был в запасе
Франция. Лига 2, 4 тур
Лаваль
0 : 3
28.08.2026
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 2, 1 тур
Родез
3 : 1
08.08.2026
Лаваль
1' - 19'
19'
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