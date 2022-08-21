Денис Гружевский - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Гружевский
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Гружевский
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|14.10.2022
|83' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|20.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|22.04.2022
|1' -80'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|60'
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)