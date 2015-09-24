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    Евгений Шипицин - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Федорович
    Фамилия Шипицин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1985 (38 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2015 1' -62' Химки (Химки) 1:0 Мордовия (Саранск)
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