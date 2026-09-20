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Бундеслига 2026/2027
Команды
РБ Лейпциг
Ромуло
Статистика
€ 30 млн
Ромуло - статистика
РБ Лейпциг
8 февраля 2002 (24)
#40 | Нападающий
193 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
74' - 90'
77'
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
10.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
74' - 90'
77'
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