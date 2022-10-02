Ромуло - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Ромуло
|Фамилия
|да Крус
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Ромуло
|Фамилия
|да Крус
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|87' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.11.2022
|70' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|26.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|8'
|22.10.2022
|90' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.10.2022
|86' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.10.2022
|63' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|02.10.2022
|84' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|28.09.2022
|72' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.09.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|11.09.2022
|46' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.08.2022
|81' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|14.08.2022
|1' -70'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.08.2022
|1' -87'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|70' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|16.07.2022
|76' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.07.2022
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|25.06.2022
|1' -89'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23'
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.05.2022
|87' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|30.04.2022
|1' -75'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)